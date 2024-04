Il giorno della libertà Cortei e impegno civile contro ogni ritorno di regimi autoritari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il 25 aprile ’45, Firenze era già una città libera, retroviacampagna d’Italia dall’estate dell’anno precedente, ma questo oggi lascia il tempo che trova. In una comunità medaglia d’oroResistenza, le cerimonie per l’anniversarioliberazione sono sempre piuttosto sentite e viste da diverse angolazioni. Per restare alla stretta attualità in tantissime piazze sarà recitato il monologo ’censurato’ dello scrittore Antonio Scurati. In piazzaSignoria, la lettura sarà di Stefano Massini, il primo italiano a vincere il Tony Awards per la drammaturgia, che il 1° Maggio sarà sul palco del ’Concertone’ di Roma, insieme all’amico Paolo Jannacci, per parlare di morti bianche con ’L’uomo nel lampo’, brano di denuncia sociale, presentato al festival di Sanremo. Durante la cerimonia sull’arengario (dalle 11) ...