(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dal classico pixie cut alla sua evoluzione effetto bagnato, per questa stagione isi portano. Alcuni esempi da portare al parrucchiere se ci si vuole dare uno.

Scopriamo insieme le ultime Tendenze dei Tagli Capelli Cortissimi Uomo che cattureranno l’attenzione nel prossimo anno. Si prevede una forte domanda per questi look nel 2024, con un notevole aumento percentuale di clienti maschi che preferiscono questo stile rispetto ad altre acconciature. I ... (moltouomo)

Bob, corti destrutturati, morbidi pixie cut sono tra i Tagli ideali , ma non esistono regole definite e rigide. A guidare la scelta sono sempre, in primis, gusto e personalità a cui si aggiungono i consigli degli esperti per trovare la soluzione migliore in base alla morfologia del viso e alla ... (vanityfair)

Il pixie della primavera 2024 non sarà più lo stesso. Il classico taglio corto caratterizzato da ciuffo laterale, infatti, si arricchisce di una nuova espressività, che sembra voler ricalcare l’animo iconico e spensierato di capelli corti retrò. Si chiama Rixie Cut ed è il taglio corto che ... (amica)

Tagli capelli corti per la Primavera-Estate 2024: le tendenze a cui ispirarsi - Per la primavera estate le tendenze capelli si orientano verso i tagli corti, come ad esempio il pixie cut, il caschetto e l'elf cut. Queste acconciature si adattano a diversi tipi di chiome, anche le ...fanpage