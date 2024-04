Milan - per la panchina occhio a questo nome In estate sarà rivoluzione?

Panchina Milan , si fa largo il nome di Francesco Farioli come allenatore per il post Pioli. La dirigenza rossonera fa il punto Il futuro di Stefano Pioli è già segnato, il tecnico concluderà il suo ciclo al Milan al termine della stagione. In casa rossonera si guarda già al futuro, con il casting ... (dailymilan)

Pellegatti su futuro milan: "Magari Motta se Allegri rimane alla Juve" - Carlo Pellegatti ha parlato a TMW Radio del futuro della panchina del milan. Le parole del giornalista: "Motta non in pole. A me dicono allenatori esteri, alla Emery. In casa ...tuttojuve

UNGHERIA - Il c.t. Rossi: "Napoli Stagione difficile, Italiano buona scelta per la panchina" - Marco Rossi, c.t. dell'Ungheria, ha parlato a Club Napoli All News su TeleclubItalia: "Napoli Era una stagione in cui era molto difficile, come questa dopo lo strepitoso successo della scorsa stagion ...napolimagazine

milan-Ceballos, Inter su Zirkzee, scontro Lotito-Gravina: news di oggi | OneFootball - Non solo le big. Dopo gli interessamenti di Napoli e milan, ora alla corsa per Vincenzo Italiano si è aggiunto un nuovo club. Si tratta del Bologna, che in caso di addio di Thiago Motta è pronto ad ...onefootball