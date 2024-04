Juventus - l'ex giocatore di Premier League | 'Imbarazzanti da guardar - gioco da era dei dinosauri'

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La Juve passa in finale di Coppa Italia, pur perdendo con la Lazio, grazie al risultato dell`andata. La sconfitta all`Olimpico però ha lasciato...

CBS Sports Golazo umilia la Juve di Allegri: «Imbarazzante da guardare. Siamo nell’era dei dinosauri» - ecco l’analisi in studio sulla Juve di Allegri dopo l’accesso alla finale di Coppa Italia. JUVE – «La juventus è imbarazzante da guardare… L’Inter è ad un livello diverso dalla Juve, soprattutto dal ...juventusnews24

Giordano su Lazio-Juve: "Ieri prestazione buonissima. Tudor I giocatori danno l'idea di..." - Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, l'ex bomber Bruno Giordano si è espresso in merito all'eliminazione della Lazio in Coppa Italia avvenuta ieri sera per mano della juventus. Castellanos illude ...laziopress

Ultras Lazio tentano assalto tifosi Juve all'Olimpico, cinghiate a poliziotto - (Adnkronos) - Tentato assalto ai tifosi della juventus ieri sera in Tribuna Tevere, allo stadio Olimpico di Roma, durante la partita con la Lazio. Dopo il goal della Juve, intorno alle 22.48, un grupp ...palermomania