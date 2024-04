Triathlon - Coppa del Mondo Chengdu 2024 | Ilaria Zane nuovamente all’attacco della top 30 del ranking olimpico

Passa agli archivi senza particolare fortuna per l’Italia la tappa della Coppa del Mondo 2024 di Triathlon a Wollongong, in Australia: nella gara su distanza sprint, con 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa, è 24ma Sharon Spimi, costretta anche a scontare una penalità di 10?, mentre Ilaria Zane è costretta al ritiro nel secondo giro della frazione di corsa per un malessere avvertito già nei giorni scorsi. Nella gara femminile la ... (oasport)

Sabato 20 aprile, all’alba italiana, si disputerà la tappa della Coppa del Mondo 2024 di Triathlon a Wollongong, in Australia: a poco più di un mese dalla chiusura del ranking olimpico, fissata per il 27 maggio (in pratica dopo la tappa delle World Series di Cagliari), tanti atleti saranno alla ricerca di punti pesanti per scalare la graduatoria. A Wollongong si gareggerà su distanza sprint: 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa ... (oasport)