Biennale Arte Venezia - installazione divelta dal vento

I vigili del fuoco sono intervenuti in Campo San Martino Poco prima delle 9.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in Campo San Martino a Venezia per un'installazione della Biennale Arte in procinto di cadere a cause del forte vento e delle avverse condizioni meteo di questi giorni. I pompieri con una scala hanno distaccato […] (sbircialanotizia)