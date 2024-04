Inter - in 9 hanno già colpito il Milan! Doppia occasione speciale ? CdS

Il noto giornalista Pierluigi Pardo ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista del derby scudetto tra Milan e Inter Pierluigi Pardo analizza il derby tra Milan e Inter , in programma lunedì ...

Due anni fa alla bambina originaria di Faenza, che oggi ha cinque anni, è stato diagnosticato un neuroblastoma, che purtroppo non risponde più alle cure . La piccola Sara interrompe le cure per il ...

La coscienza animale in discussione Recenti studi sollevano dubbi sulla presunta mancanza di coscienza negli animali non umani. Oltre a mammiferi e uccelli, anche insetti come api e mosche sono ...