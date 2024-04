Urne chiuse in Basilicata - si riprende lunedì alle 7 | 00 Alle 23 | 00 hanno votato il 37,74% degli aventi diritto

(Di domenica 21 aprile 2024) AGI - Sono circa 570 mila i lucani chiamati, oggi e domani, per l'elezione del nuovo governatore e 20 consiglieri regionali, tredici per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera. Si vota d23 di domenica e d15 diin 628 sezioni elettoralistite, 453 in provincia di Potenza e 229 nel Materano. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede.di voto 279.552 uomini e 288.407 donne. Nel Potentino sono 194.369 gli uomini e 200.274 le donne, nel Materano invece 85.183 gli uomini e 88.133 le donne. Tre i candidati alla carica di presidente della Giunta ...

Chiusura dei seggi in tutta la Lucania per le elezioni regionali che decreteranno il prossimo governatore tra l'uscente Vito Bardi (centrodestra) e Piero Marrese (centrosinistra): affluenza in calo (ilgiornale)

ultime notizie e risultati sulle Elezioni Regionali in Basilicata e tutti gli aggiornamenti dello spoglio in corso. Segui la diretta di Corriere (corriere)

ultime notizie e risultati sulle Elezioni Regionali in Basilicata e tutti gli aggiornamenti dello spoglio in corso. affluenza definitiva al 49,8%. Segui la diretta di Corriere (corriere)

AGI - Chiuse le urne in Basilicata. Inizia lo spoglio delle schede che eleggerà il prossimo consiglio regionale. Il Primo instant poll diramato da Yoodata per Telenorba vede Vito Bardi (centrodestra) tra il 53 e il 57 (totale coalizione centrodestra 53 - 57). Piero Marrese (centrosinistra+m5s) 41 – 45 ( coalizione 41 e 45) e Eustachio Follia (Volt) tra 1 e 3 per cento. Affluenza finale: 50,3% in calo rispetto al 2019 Affluenza finale alle ... (agi)

La Basilicata al centrodestra, Bardi "Dedico la vittoria ai lucani" - Urne chiuse ed al via lo spoglio delle schede in Basilicata. Sono tre i candidati alla carica di governatore per le Regionali in Basilicata. L’uscente Vito Bardi è sostenuto dal centrodestra ma anche ...informazione

Elezioni in Basilicata, Bardi confermato governatore: Marrese staccato di 16 punti - Chiusura dei seggi in tutta la Lucania per le elezioni regionali: il presidente di regione uscente di centrodestra viene rieletto a capo della giunta dell'amministrazione locale. Affluenza in calo ...msn

Vito Bardi vince le elezioni Regionali in Basilicata: esulta il centrodestra, gli auguri di Giorgia Meloni - Vito Bardi è il presidente della Basilicata Le Urne si sono chiuse alle 15:00 di lunedì 22 aprile e già poche ore dopo era chiaro il netto distacco di Bardi dal candidato del centrosinistra Piero ...notizie.virgilio