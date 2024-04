Rissa tra bande fuori dalla discoteca I gestori | Erano loro a dar fastidio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Ancona, 22 aprile 2024 – “Siamo stati aggrediti senza motivo e poi ci hanno buttato". Così, chiamando il 113, un gruppetto di ragazzi stranieri ha chiesto l’intervento della polizia, sabato notte, alla Baraccola,un po’ malconci, in 4, si sono fatti medicare sul postoCroce Rossa rifiutando però il trasporto in ospedale. Gli agenti, arrivati insieme al mezzo sanitario in via Primo Maggio, davanti al McDonald’s, hanno raccolto ledichiarazioni che sono ancora al vaglio. Stando ai quattro giovani il gruppetto aveva passato la serata al Nyx e lì avrebbero trovato da discutere con altri ragazzi i quali li avrebbero aggrediti. Il tutto con il servizio di sicurezza intervenuto per allontanare dal locale i facinorosi. Dal locale però danno un’altra ...