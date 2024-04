Regaliamo vita alla piccola Sara - condannata da un male | La faremo felice fino all’ultimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Faenza (Ravenna), 21 aprile 2024 – Tutti uniti per laCantagalli. Ha commosso tutta Italia la storia della bambina di 6 anni di Faenza,da una rara forma di tumore, un neuroblastoma al quarto stadio per cui purtroppo non c’è più nulla da fare. A dare la terribile notizia che è svanita l’ultima speranza, legata ai cicli di chemio che la bambina stava seguendo, nei giorni scorsi sono stati i genitori: papà Mattia e mamma Maria. "Purtroppo non c’è più nulla che si possa fare – ha scritto il padre in un post sul web –. La sua malattia fa resistenzachemio e proseguire questa terapia servirebbe solo ad appesantire ancora di più, perché il suo piccolo fisico non riceve più nulla, e soffre tantissimo". Parole strazianti che hanno commosso tantissime persone. E tra le persone ...