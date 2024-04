Premier League - anzi per Beto si sente male durante Everton-Nottingham Forres - esce con l’ossigeno

(Di domenica 21 aprile 2024) L’ex giocatore dell’Udinese dopo uno scontro aereo è ricaduto e non si è più rialzato, paura e sgomento Momento di panico inla gara trat al Goodison Park, l’ex giocatore dell’Udinese, dopo uno scontro di gioco, è caduto a terra e non si è più rialzato. La gara in questione era trae ilt, valevole per la 34esima giornata della. Partita tranquilla almeno fino a quanto, attaccante dell’, non è letteralmente rimbalzato per terra dopo uno scontro aereo con Gibbs-White. Il giocatore dell’mentredal campo ...

Bruttissimo infortunio in Premier League per l’ex di Serie A. Il giocatore è stato trasportato in barella con la bombola d’ossigeno. Il calcio è uno sport in cui gli infortuni sono all’ordine del ... (rompipallone)

Mourinho in tribuna per Fulham-Liverpool insieme a Montella, ritorno in Inghilterra per l'ex allenatore giallorosso - In occasione del match di Premier League tra Fulham e Liverpool, è stato avvistato in tribuna lo Special One José Mourinho. L'ex allenatore della Roma si è recato al ...ilmessaggero

Everton, che paura per Beto: esce in barella con l’ossigeno dopo uno scontro aereo - Nel corso della gara tra i padroni di casa e il Nottingham Forrest, valevole per la 34esima giornata della Premier League, Beto, attaccante dell'Everton, è crollato a terra dopo uno scontro aereo con ...corrieredellosport

Premier League, tris dell'Aston Villa - L'Aston Villa ha battuto 3-1 Bournemouth in un match valido per la 34esima giornata di Premier League. Ospiti in vantaggio con Solanke. Rimonta Aston ...sportmediaset.mediaset