Helldivers 2 su Xbox Series X|S | Sony sta pensando al porting - secondo un leaker

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 21 aprile 2024)sta portando avanti delle discussioni con Microsoft per portare2 suXS, stando a quanto affermato da Nick Baker durante il nuovo episodio del podcastEra. Questa indiscrezione non ha però trovato il favore di Tidux, che ha bollato questa voce come “completamente falsa”. Nick Baker ha affermato nello specifico quanto segue: “Sappiamo che Playstation ha un nuovo CEO, che almeno per il momento parrebbe essere un po’ più aperto a certe cose, al multipiattaforma. Quindi quello che ho sentito, e ribadisco ancora una volta che si tratta solo una voce di corridoio, è che potrebbero essere in corso alcune discussioni preliminari molto molto precoci sulla possibilità che2 arrivi su. Ma ovviamente non è detto che tutto ciò si ...