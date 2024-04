Casertana 1 – 1 a Giugliano - un punto che conferma il quarto posto

(Di domenica 21 aprile 2024) Dal nostro inviato Alfredo Stellain Campania. Una buonanel primo tempo che non ha sfruttato a dovere le tante ripartenze concessale dai padroni di casa. Poi il pareggio di Ciuferri ha dato linfa alche si è reso più volte pericoloso. Primo tempo Perde la palla Toscano a centrocampo al 3’ dando spazio al contropiede dei padroni di casa, ma risolve in uscita Venturi. Giallo per Toscano al 6’. Gol: è Curcio al 13à a mettere in rete di testa un cross al bacio di Calapai. Azionenon sfruttata al 18’ da Cargnelutti che manda alto. Al 27’ ci prova per i padroni di casa Salvemini, palla gettata alle ortiche. Giallo al 29’ per Oyewale. Cambioal 37’: esce Valdesi per Menna. Mischia al 40’ davanti all’area...

Giugliano-Casertana sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale , orario e diretta streaming del match valido per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . La quarta ...

Giugliano-Casertana 1-1: Curcio e Ciuferri i marcatori al De Cristofaro - Un pari (1-1) che ben rispecchia l'andamento della gara. Meglio la Casertana nel primo tempo, più intraprendenti i tigrotti di Bertotto nella ripresa. Match non spettacolare, ma intenso sotto il ...ilmattino

Serie C Girone C: Risultati e Classifica della 37° giornata - Va in archivio la 37° giornata del Girone C di Serie C. Passo falso dell’Avellino che cade per uno a zero sul campo del Taranto. Ne approfitta il Benevento che spazza via per quattro a zero il Latina ...irpiniaoggi

Il Giugliano riprende la Casertana, al "De Cristofaro" termina 1-1 - Il Giugliano riprende la Casertana nel derby giocato allo stadio De Cristofaro. La squadra di Valerio Bertotto va sotto nel punteggio, ma riesce a pareggiare con un gol di Ciuferri: i gialloblù ...napolitoday