Il creatore di The Office sarebbe già al lavoro per un reboot della serie tv, scrive Deadline, che vedrebbe nuovi personaggi in un nuovo ufficio. Per il cast , si legge, sarebbe stata scelta la star ... (fanpage)

Sabrina Impacciatore e Domnhall Gleeson parteciperanno alla nuova serie ambientata nell’universo narrativo di The Office , scritta da Greg Daniels e Michael Koman; non sono al momento noti altri ... (cinemaserietv)

The Office: Sabrina Impacciatore e Domhnall Gleeson nel reboot della serie cult - Alla potenziale serie, ambientata nello stesso universo della comedy originale ma in un'altra filiale della Dunder Mifflin, sta lavorando il co-ideatore e produttore esecutivo Greg Daniels.comingsoon

Notizie serie tv: Sabrina Impacciatore e Domhnall Gleeson nel possibile nuovo The Office di Greg Daniels - Notizie serie tv: Sabrina Impacciatore nella nuova The Office di Greg Daniels con Domhnall Gleeson. Altri casting ...dituttounpop

The Office torna in tv con un reboot: nel cast anche Sabrina Impacciatore - Il creatore di The Office sarebbe già al lavoro per un reboot della serie tv, scrive Deadline, che vedrebbe nuovi personaggi in un nuovo ufficio ...fanpage