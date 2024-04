Rai | Orlando - ' censura non per telefonate Meloni ma per servilismo dirigenti azienda'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 (Adnkronos) - "Credo che da molto tempo non sentivamo pronunciarne la parolae che ora siamo di fronte al suo echeggiare. Non è un fatto positivo per la democrazia. Voglio essere chiaro, non credo che latelefoni aidella Rai per dire di togliere Scurati, credo invece che ildeidell'porti a cancellare il monologo di Scurati pensando di fare un favore alla". Lo ha affermato il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea, a margine dell'assemblea dei circoli del Partito democratico della Liguria in corso a Genova.