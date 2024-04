Fulham-Liverpool - Premier League | probabili formazion - pronostici

(Di sabato 20 aprile 2024)è una partita della trentaquattresima giornata die si gioca domenica alle 17:30: diretta tv,i,. Una settimana finora da dimenticare per il, scavalcato in testa alla classifica dal Manchester City ed eliminato dall’Europaper mezzo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La delusione dei giocatori del– IlVeggente.it (Ansa)Per quanto riguarda la doppia sfida di coppa con la Dea, era davvero troppo complicato ribaltare il 3-0 subito sette giorni prima ad Anfield Road. Il rigore trasformato da Momo Salah nei primi minuti aveva illuso Jurgen Klopp ma i nerazzurri, come all’andata, sono riusciti a prendere le misure alla squadra ...

Il 26enne difensore è in scadenza di contratto LONDRA (INGHILTERRA) - Liverpool , Tottenham e Milan . Queste le tre società che, secondo il Sun, si contenderanno in estate il difensore del Fulham, ... (ilgiornaleditalia)

Le parole di Jurgen Klopp , allenatore del Liverpool, sulla possibilità di vincere la Premier League. I dettagli É un periodo difficile per il Liverpool, dopo la sconfitta in campionato con il ... (calcionews24)

In una settimana il Liverpool ha perso la testa della classifica di Premier League ed è stato eliminato dai quarti di finale di Europa League per mano di una splendida Atalanta. Un duro colpo per la ... (infobetting)

Liverpool - Klopp: "Non conta mai quanti pugni ricevi, ma come li gestisci" - In vista della gara contro il Fulham, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato in conferenza stampa: "Sfortunatamente, tutti noi abbiamo avuto abbastanza opportunità di impararlo nel corso ...napolimagazine

Fulham-Liverpool, Klopp: «Vinciamole tutte e la Premier sarà nostra» - Le parole di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, sulla possibilità di vincere la Premier League. I dettagli É un periodo difficile per il Liverpool, dopo la sconfitta in campionato con il Crystal ...calcionews24

Fulham-Liverpool, le probabili formazioni: Klopp non può più sbagliare - Le probabili formazioni di Fulham-Liverpool, match di scena al Craven Cottage valido per la trentaquattresima giornata di Premier League ...sportnotizie24