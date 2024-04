Europee - Tajani capolista in quattro circoscrizioni | Puntiamo al 10% dei voti

AGI - Antonio Tajani è pronto a candidarsi alle Europee come capolista di Forza Italia in quattro circoscrizioni, tutte dunque, tranne le Isole. Il segretario azzurro ha sciolto la riserva durante ... (agi)

L’annuncio era atteso e alla fine è arrivato: Antonio Tajani scenderà in campo in prima persona per le elezioni europee di giugno. Ed è il primo tra i leader dei grandi partiti a ufficializzare ... (lanotiziagiornale)