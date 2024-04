Sony Pictures vuole acquistare e inglobare Paramount Pictures | vicina un' offerta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si profila una nuova fusione tra grandi studios dopo la recente acquisizione della Fox da parte di DisneyEntertainment e Apollo Global Management stanno valutando una possibilecongiunta per l'acquisto diGlobal. La notizia è stata riportata per la prima volta dal New York Times. Fonti vicine alla situazione hanno confermato che le conversazioni sono in corso, ma hanno anche avvertito che ci sono numerosi ostacoli da superare prima che le parti possano presentare formalmente un'. Apollo aveva già presentato un'di 26 miliardi di dollari pere prima ancora un'di 11 miliardi di dollari per lo studio cinematografico...