Peppe Di Napoli si ritira dall’Isola dei Famosi

(Di venerdì 19 aprile 2024)diNuovo ritiro all’Isola dei. Il pescivendoloDiha deciso infatti di concludere di sua iniziativa l’esperienza all’interno del reality di Canale 5 nel corso della giornata odierna. Il ritiro dell’uomo era già nell’aria:ha infatti manifestato la volontà di abbandonare a partire dalla seconda puntata serale del programma, salvo ritornare sui suoi passi quando Vladimir Luxuria l’ha spronato a continuare la sua esperienza in Honduras. Attualmente, dopo essere stato il più votato del pubblico in due occasioni, Disi trovava in nomination, motivo per il quale il televoto che lo vedeva coinvolto è stato annullato. Come accaduto con l’esclusione di Francesco Benigno, la produzione ha però aperto una nuova votazione tra gli ...