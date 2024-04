Molestava in magazzino le dipendenti della pasticceria | titolare condannato a 3 anni

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ildi unaValtrompia (Brescia) è statoa 3di reclusione dal Tribunale di Brescia per violenza sessuale nei confronti di alcune sue ex. Era stata una di loro, 29, a sporgere denuncia ai carabinieri.

