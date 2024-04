Gigi D’Agostino | Quando ero malato mi hanno scartato - è stato un gesto di discriminazion - mi sono sentito difettoso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 aprile 2024) Repubblica intervista, nel periodo d’oro delle discoteche italiane, negli anni Novanta, il Capitano, come lo chiamano tutti,uno dei re delle piste da ballo. Poi, dopo anni di sperimentazione e di serate al Woodstock, al Palace e all’Ultimo Impero di Torino,è entrato nel gotha dei dj più famosi al mondo. Grazie a successi come In my mind (più di 1 miliardo e 400 milioni di ascolti su Spotify) e L’amour toujours (430 milioni), ha imposto l’Italia nella mappa della musica elettronica internazionale. Ora tornerà in pista dopo 4 anni di lontananza forzata causa malattia. Come sono stati questi quattro anni? «C’è stato il dolce e l’amaro.succedono certe cose tutto diventa buio e rimani da solo, in tanti si eclissano. Il mio problema principale era però il dolore, ...