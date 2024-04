F1 - prima pioggia e risposte negative per la Ferrari | macchina scorbutica sull’asfalto viscido

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’annunciataè provvidenzialmente arrivata a sparigliare le carte in una Formula Uno altrimenti scontata e dai valori ben definiti. Per fortuna l’odierna qualifica sprint ha partorito un risultato inatteso. La Red Bull, tra sbavature da matita rossa ed errori da matita blu, si ritrova per una volta a inseguire. Non ne ha però approfittato la, incappata nella stessa sorte del Drink Team, restandone inesorabilmente alle spalle. Difatti Carlos Sainz e Charles Leclerc partiranno quinto e settimo, una posizione indietro rispettivamente a Max Verstappen e Sergio Perez. Insomma, di riffa o di raffa, le RB20 sono comunque davanti alle SF-24. Le Rosse non hanno destato grande impressione sulasfalto cinese, dimostrandosi difficili da guidare e da gestire. Sicuramente le dinamiche legate al weekend con la Sprint Race ...

