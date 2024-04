Carabinieri di Cortona | due arresti e una denuncia

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nella serata scorsa, idella Compagnia dihanno condotto un’intensa attività preventiva e repressiva contro lo spaccio di droga nel comune di. Durante un servizio perlustrativo nella località di San Lorenzo, i militari hanno fermato un uomo di circa 30 anni, senza dimora fissa sul territorio nazionale, alla guida di un’auto FIAT grigia. L’uomo ha mostrato un atteggiamento sospetto e nervoso, suggerendo la possibilità di nascondere sostanze illegali. La perquisizione ha portato al rinvenimento di una sigaretta elettronica e 20 involucri contenenti cocaina, per un peso totale di circa 13 grammi. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e trattenuto in attesa di udienza. Nel frattempo, la stazione deidiha indagato su unaper ...