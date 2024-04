Ztl e permessi I rinnovi entro la fine del mese

(Di giovedì 18 aprile 2024) Per rinnovare idi transito e sosta in Ztl c’è tempo fino alladel. I titolari di autorizzazione permanente dei settori di sosta residenti e Ztl (categorie 1, 2, 4, 5 e 6 ), con scadenza fissata al 31 dicembre, possono rinnovare il permesso accedendo al portale www.sostareapistoia.com. La stessa procedura è attiva per il rinnovo degli abbonamenti della sosta nei settori. Per nuove emissioni diè possibile fissare un appuntamento con il personale presente allo sportello lasciando un messaggio in segreteria, scrivendo una email o chiamando il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 14 alle 17. Per informazioni 0573 371981.

