Ucciso da un pioppo | dopo la tragedia abbattimenti e controlli sulle piante per evitare altre cadute

(Di giovedì 18 aprile 2024) Bergamo. “Cosa è successo? Perché non posso passare?”, domanda contrariato un anziano signore in bicicletta, fermato e invitato a fare marcia indietro all’altezza del distribuore Q8 in via Stezzano a Bergamo. Quando glielo si spiega, fatica a crederci. Eppure, è tutto lì da vedere. In lontananza, per quanto nascosto dai mezzi dei vigili del fuoco e della polizia locale, c’è il grossocaduto in strada mercoledì pochi minutile 17. Sul prato della ciclabile, invece, ci sono la moto Yamaha e la salma di Ferruccio Paolo Carminati, il 53enne di Osio Sotto colpito in testa da uno dei pesanti rami della pianta. L’impatto è stato così forte da rompergli il casco. È morto sul colpo.

Il tratto di via Stezzano interessato è stato chiuso al traffico e sarà inaccessibile fino a giovedì mattina. Questo ...