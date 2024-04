Terzo Polo - dove sono finite le sue anime

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il progetto politico alla base del cosiddettolughese è definitivamente naufragato. Dopo l’uscita dalla coalizione della lista civica Per la Buona Politica, le forze restanti – Lugo Civica, Azione e Italia Viva- avevano espresso la volontà di non fermarsi e di correre comunque verso il traguardo delle amministrative del giugno prossimo. L’intenzione iniziale sembrava essere quella di individuare un candidato comune in grado di cogliere l’eredità del precedente . Il percorso però si è sviluppato in modo diverso. Italia Viva ha annunciato il suo sostegno alla candidata del centro sinistra Elena Zannoni. "Alle elezioni comunali di giugno, Italia Viva ha scelto di puntare su Elena Zannoni e di sostenerla nella sua corsa per l’elezione a Sindaco – scrivono in una nota le sezioni locale e provinciale del partito –. Dopo avere subito la fine del ...