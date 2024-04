Scuole aperte d’estate La mappa degli asili che non chiudono I bonus per le famiglie

(Di giovedì 18 aprile 2024) Arezzo, 18 aprile 2024 – Allearetine l’estate fa meno paura. Lont ani i tempi in cui le ferie, la cara villeggiatura, duravano due mesi. Ormai il titolo delle nostre estati è: a luglio e agosto si lavora, e lesono chiuse. E se i nonni sono senz’altro una buona soluzione per i fortunati che possono contarci. Per gli altri? Un problema sul quale il Comune è impegnato da tempo. In un’ottica di "sempre" arriva la notizia che anche quest’anno a luglio saranno aperti i nidi municipali: Cucciolo, Indicatore, Sitorni, Orciolaia (nido e materna con il progetto Giocoquando), Il Bastione e Bagnoro. Ma da quest’anno una ulteriore novità, Il Bastione e Bagnoro rimarranno aperti anche ad agosto, con gli educatori di Progetto5.aperti anche ad agosto, quindi, rompendo ...

