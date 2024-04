La risposta debole dell' Ue alla Russia incoraggia gli altri aggressori - come Tehera - dice la premier estone

La risposta debole dell'Ue alla Russia incoraggia gli altri aggressori, come Teheran, dice la premier estone - Dal Consiglio europeo di ieri, che voleva chiedere a Israele di evitare un’escalation con una rappresaglia contro l’Iran, si è alzata la voce di Kaja Kallas: "Tutti gli aggressori internazionali si se ...ilfoglio

Meteo Rimini: dopo l’anticipo d’estate si cambia. Rovesci di pioggia e temperature sottomedia - Temperature: minime in ulteriore diminuzione nell’entroterra, comprese tra 3 e 7 gradi, mentre i valori saranno in aumento lungo la costa tra 10 e 12 gradi. Massime in lieve aumento, comprese tra 11 e ...altarimini

Pejman Abdolmohammadi: "La soluzione è dare al popolo iraniano una mano per cambiare, non giocare con la Repubblica Islamica" - Il docente dell'Università di Trento e ricercatore Ispi a Huffpost: "Se non si interviene ora con la diplomazia si va verso la guerra mondiale. Con ...huffingtonpost