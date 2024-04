“Ilaria Salis ha accettato la candidatura. Oggi la firma in carcere per le Europee”

(Di giovedì 18 aprile 2024) Bonelli e Fratoianni ne combinano un’altra? Dopo la delusione Soumahoro, Avs riparte da. Questo almeno lo scoop del Foglio secondo cui l’insegnante detenuta da oltre un anno in unungherese (e accusata di lesioni nei confronti di due esponenti dell’estrema destra) avrebbelaofferta da Alleanza Verdi e Sinistra dopo che era sfumata quella ipotizzata col Pd (causa liti nelle correnti interne ai dem). La vicenda diha suscitato l’interesse non solo dei media nazionali, ma anche di alcune correnti politiche italiane, convinte di poterne sfruttare l’onda mediatica e – magari – di poterle assicurare, in caso di elezione, la tanto sperata immunità che potrebbe farla uscire dale tornare in ...

Ilaria Salis è pronta a correre nelle liste di Avs per le elezioni Europee , come capolista del Nord Ovest. A riportare la notizia è Il Foglio. Sarà il corpo diplomatico italiano ad autenticarle oggi ... (tpi)

