Femminicidio di Aosta Il killer | Estradatemi

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dal carcere di Grenoble (Francia) ha dato il suo assenso all’estradizione in Italia Sohaib Teima, 21enne di Fermo arrestato a Lione mercoledì scorso e "gravemente indiziato", per la procura di, dell’omicidio della compagna, la francese Auriane Nathalie Laisne (22), uccisa a coltellate e poi trovata morta il 5 aprile in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Val d’. Oggi Teima comparirà davanti ai giudici della Corte d’appello di Grenoble, la decisione è attesa entro sette giorni.

