Elezioni in Basilicata - scontro su sanità e autonomi - Schlein | Ora il riscatto

Mancano pochi giorni alle elezioni regionali in Basilicata 2024 : i candidati alla presidenza della regione sono Vito Bardi, già governatore, per il centrodestra, Piero Marrese per il centrosinistra ... (fanpage)

Chiorazza chiude la campagna elettorale e Potenza e annuncia: 6mila posti di lavoro in 5 anni - Il capolista di Basilicata Casa Comune ha presentato il progetto per una nuova e sana occupazione nella regione lucana nei prossimi cinque anni durante l'evento finale della lista civica a Potenza.lasiritide

Europee, liste Pd in Liguria: Orlando vicino al rifiuto. Salgono le quote per Benifei. M5S, sedici aspiranti votati sul web - Genova – Andrea Orlando è a Strasburgo da lunedì, ma non per «cercare casa» come si sorrideva (non senza malizia) sabato scorso alla Conferenza del Pd genovese. Anzi, il “borsino” sulla candidatura ...ilsecoloxix

Candidati Presidente Regionali Basilicata 2024/ Vito Bardi, Piero Marrese, Eustachio Follia: chi sono e liste - Candidati Presidente Elezioni Regionali Basilicata 2024: liste collegate e consiglieri. Chi sono Vito Bardi, Piero Marrese e Eustachio Follia ...ilsussidiario