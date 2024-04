Castro | il piano del governo per bloccare le truffe sul Superbonus

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Cambierà dal 2025 il sistema dei controlli sui crediti fiscali che sonnecchiano nei cassetti fiscali di imprese e contribuenti, società finanziarie e banche. Si tratta di mettere un freno deciso allo scippo messo in atto contro gli italiani: una rapina da almeno 15 miliardi per colpa di mancati controlli preventivi. E siamo ancora ai conteggi spannometrici. Il grande banchetto dellee incentivi edilizi vari viene cubato da via XX Settembre intorno ai 15 miliardi. Che su 220 miliardi (?) miliardi di movimentazione complessiva non è proprio una manciata di bruscolini. Basti ricordare lo sforzo titanico fatto dalnel dicembre scorso per mettere in piedi una manovra finanziaria da 25 miliardi andando a raspare un po' ovunque il fondo del barile. In vista del 2025 si cambia regime. Con i “cassetti fiscali” satolli ...