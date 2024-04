Amadeus firma con Warner - quali programmi condurrà sul Nove

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 aprile 2024) E' arrivato il tempo di leccarsi le ferite in Rai? Mistero. Soprattutto perchéè approdato a, si apre una nuova partita. C'è chi titola: "Spazio ai giovani". Seconda domanda, spontanea: Che ne sarà di Sanremo tutto Gen Z? In questi cinque anni,ha sicuramente rivoluzionato in modo radicale Sanremo, su cui pende un'altra spada di Damocle: fino al 2025 sarà in mano alla Rai. Poi si dovrà pensare ad una nuova convenzione e spunta l'ipotesi, possibile, che il Festival possa traslocare su altre Reti. Ma questa è un'altra storia., che fa capo ad un gruppo fortissimo economicamente, potrebbe scardinare totalmente il duopolio Rai-Mediaset. Dopo Fazio e, potrebbero arrivare altri volti della tv che conta: Barbara d'Urso sarebbe in pole e Beppe Vessicchio. Che ha detto: "Non so ...