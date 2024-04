(Di mercoledì 17 aprile 2024) Camaleontica e versatile, l'ex Poshha adattato il suo modo di vestire alle tendenze seguendole, ma anche dettandole.minigonne con zeppe vertiginose degliNovanta ai look essenziali diè cambiata la cinquantenne.

Il 17 aprile soffia 50 candeline: Victoria Beckham , nata Adams e Spice Girl, evolutasi in signora Beckham e icona di stile minimal chic, oggi fashion designer e imprenditrice beauty. Passano gli anni ... (vanityfair)

In vista del suo 40esimo compleanno, Mango ha stretto una collaborazione preziosa con Victoria Beckham : insieme hanno proposto una nuova collezione che esalta capi sartoriali e colori che ricordano ... (velvetmag)

Tra suocera e nuora va tutto a gonfie vele. Tanto che, come racconta la mo della , Posh le ha dato accesso al suo invidiatissimo guardaroba. Ma è da lì che Nicola prese in prestito la giacca di pelle ... (vanityfair)

Victoria Beckham compie 50 anni: dalle Spice Girls a oggi, come è cambiato il suo stile - Camaleontica e versatile, l'ex Posh Spice ha adattato il suo modo di vestire alle tendenze seguendole, ma anche dettandole ...fanpage

Victoria incanta i fan con una foto audace di David Beckham dopo un intenso allenamento - Victoria Beckham ha suscitato grande scalpore sui social media condividendo una foto di suo marito, David Beckham, in pantaloncini corti dopo un intenso allenamento. The post Victoria incanta i fan co ...msn

Buon compleanno Olivia Hussey, Sandro Piccinini, Patric… - Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno. Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato - ...romadailynews