Riky Oliver | da Milano a Santiago in bicicletta | in balia del vento | dall’inferno al paradiso grazie a un amico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 17 aprile 2024 – “Mi sono svegliato che stavo per morire e vado a dormire che sono in”. È questo l’epilogo di due giorni indel freddo e delforte vissuti da Riccardo Oliva, per gli amici, in Francia. Il giovane milanese, amante degli sport all’aria aperta, è partito sabato 13 aprile dal Duomo diin direzionedi Compostela, in sella alla sua. In questo momento si trova in Francia, poi attraverserà la Spagna fino ad approdare in Portogallo, per arrivare dopo più di 3500 km a, meta di pellegrine e camminatori. Riccardo tiene costantemente aggiornati i suoi amici e i suoi follower tramite la sua pagina Instagram. E proprio nelle ultime ...