Eccellenza Il Montecatini si avvicina all’impresa salvezza Merito del gol di Volpi | Testa bassa fino alla fine»

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’eroe di giornata, in casa Valdinievole, è Edoardo. Il suo gol, segnato in pieno recupero contro lo Zenith Prato, regala ai termali tre punti d’oro in ottica. "Non mi aspettavo al 95’ di riuscire a prendere quella pdi– ha detto il giocatore bianco-celeste, intervistato telefonicamente –. Anche perchéc’era tanta stanchezza addosso, legata al caldo efatica che si era fatta in campo. Però ci ho creduto, è capitata bene e ci sono arrivato, segnando poi il gol. La corsa che è arrivata dopo il gol è stata bella – ha aggiunto – perché avevo accanto tutti i ragazzi della nostra squadra, e vedevo in tribuna anche la felicità di chi ci viene a guardare ogni domenica, facendo il tifo per noi. Il ...