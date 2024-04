Draghi chiede svolta a Europa | summit straordinario Ue su M O e competitività

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La situazione in Medio Oriente, dopo l'attacco dell'Iran a Israele, è entrata nell'agenda del Consiglio europeoin programma oggi e giovedì a Bruxelles. I leader si confronteranno sull'evoluzione della crisi, anche dopo la riunione in videoconferenza del G7 convocata sabato scorso dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a cui hanno preso parte anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.Già prima dell'attacco, però, l'Italia aveva chiesto di discutere il tema della stabilità del Libano e dell'impatto dei rifugiati siriani. Ciò anche per valutare la possibilità di conferire un mandato alla Commissione europea e al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a lavorare per rafforzare l'efficacia dell'assistenza UE ai rifugiati in vista dell'VIII Conferenza ministeriale 'Supporting ...