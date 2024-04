A14 | mattina da incubo tra incidente e lavori | arriva l' eliambulanza | 4 feriti Code per chilometri ma domani riapre in anticipo la galleria Vinci

Risveglio da incubo in autostrada, dove sono state segnalate Code per un incidente e per lavori da Ancona Nord fino a Pedaso. Tra Ancona nord e Ancona sud sono state registrate Code dai 2 ai 4... (corriereadriatico)

Risveglio da incubo in autostrada, dove sono state segnalate code per un incidente e per lavori da Ancona Nord fino a Pedaso. Tra Ancona nord e Ancona sud sono state registrate code dai 2 ai 4... (corriereadriatico)