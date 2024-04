Confesercenti | Tavola rotonda sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro

(Di lunedì 15 aprile 2024) Arezzo, 15 aprile 2024 – Il tema dellae dellasulal centro dellaprogrammata per giovedì 18 aprile alla Borsa Merci in piazza Risorgimento, dalle ore 9 alle 13, per approfondire il ruolo dell'Ente Bilaterale del Commercio, Turismo e Servizi nel potenziamento del rappresentante territoriale per i lavoratori. Grazie all'accordo “per la tutela dellanei luoghi didei settori terziario, distribuzione, servizi e turismo della Toscana”, per la prima volta sottoscritto all'interno dell'Ebct, da, da Filcams-Cgil, Fisascat Cisl e Ulitucs-Uil Toscana le aziende potranno utilizzare uno strumento innovativo a vantaggio della semplificazione e della maggior tutela dei ...

