Sinner spiega il problema fisico di Montecarlo e la causa che lo ha generato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Seconda sconfitta stagionale in singolare nel 2024 per Jannik, che ha ceduto quest’oggi a Stefanos Tsitsipas nella semifinale del Masters 1000 di. 6-4 3-6 6-4 il punteggio conclusivo in favore del greco, che ha approfittato nel terzo set di alcune circostanze favorevoli dopo essersi ritrovato sotto di un break. Grandi rimpianti per il numero 2 al mondo, penalizzato da un grave errore arbitrale sulla palla per il doppio break (doppio fallo abbastanza evidente di Tsitsipas non chiamato) che lo avrebbe portato avanti 4-1 nel terzo e decisivo set. Successivamente l’altoatesino ha cominciato ad accusare dei problemi fisici, fortunatamente non gravi, rivelatisi cruciali però per l’esito dell’incontro in favore dell’ellenico (che ha rimontato da 2-4 a 6-4). Jannik, nella conferenza stampa post-partita, hato l’entità ...