Dolore per Raoul Ghinelli | morto nello schianto mentre andava al lavoro

(Di sabato 13 aprile 2024) LA TRAGEDIA. Aveva 48 anni e abitava con la compagna a Stezzano. Da lì venerdì mattina era partito in scooter per raggiungere la ditta di Cividate dove faceva l’autista. A Calcinate poco prima delle 7 l’impatto con un’auto condotta da un 28enne.

Pubblicato il 13 Aprile, 2024 Roberto Cavalli non ha lasciato il segno soltanto nella moda. Il dolore espresso nei numerosissimi messaggi che stanno susseguendosi sui social di vip più e ... (dayitalianews)

Pubblicato il 13 Aprile, 2024 Un Dolore profondo attanaglia oggi coloro che sono stati raggiunti dalla notizia della scomparsa di Leonardo, o Superleo come tutti lo conoscevano, il bambino di ... (dayitalianews)

Suviana, Scandellari, la famiglia vuole sapere: «Com’è possibile che sia accaduto» - Da un lato il Dolore straziante, attutito solo in parte dalla forte fede ... dell’area Nordest dell’Enel ha telefonato al sindaco: «Si sono resi disponibili per un percorso per il dopo. Abbiamo ...mattinopadova.gelocal

Ozonoterapia contro il Dolore cronico, al via i trattamenti nell'ambulatorio Asl di via Fani - La nuova tecnica con azione antinfiammatoria e antidolorifica risulta efficace nei pazienti affetti da patologie legate a problematiche dalla colonna vertebrale ...baritoday

Velletri, precipita dal quarto piano di un palazzo: morto 20enne - La tranquillità di questo venerdì sera a Velletri è stata improvvisamente interrotta da una tragica notizia di cronaca che ha ...41esimoparallelo