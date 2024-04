Scandalo sanità | il Nursing Up | “Nel 2022 ben 2 milioni di italiani hanno addirittura rinunciato alle cure Non è questa la sanità che vogliamo”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nel, 4,2di famigliefortemente limitato le spese per la salute, in particolare al Sud. E più di 1,9di personea prestazioni sanitarie per ragioni economiche. Insomma, è seriamente a rischio la salute di oltre 2,1di famiglie indigenti. E’ quanto rivela l’interessante analisi della Fondazione Gimbe che si basa su dati Istat., glirinunciano a curarsi,ilUp: “Il report a cui siamo di fronte è davvero allarmante e dovrebbe rappresentare, agli occhi della politica, l’ennesimo campanello di allarme” “Il report a cui siamo di fronte è davvero allarmante e dovrebbe ...