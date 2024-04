Pianificazione finanziaria familiare | consigli e obiettivi per un futuro sicuro

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 12 aprile 2024) Le famiglie italiane stanno affrontando una fase complessa, come rilevato dai dati Istat riguardanti spese e consumi degli italiani. L’inflazione ha obbligato la popolazione a spendere di più, ma ricevendo meno beni e servizi. In questa cornice di incertezza è importante all’interno della famiglia creare un piano di, che includae strategie per assicurarsi unsereno.Ma da dove iniziare? Ecco alcuniper unaefficace e sostenibile. Indice Scegliererealistici e ben definiti Creare un budget Costruire un fondo di emergenza Ideare strategie di risparmio Investire per ilPromuovere ...