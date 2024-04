Napoli | interesse per Soulé | il club prova a inserire anche Zanoli nell’offerta

Interesse del Napoli per due profili nuovi dall'estero, Jorrel Hato dell’Ajax e Samu Costa del Maiorca. L'articolo Interesse Napoli per due profili nuovi dall’estero , i dettagli proviene da ... (forzazzurri)

Juventus, Manna vuole portare a Napoli Soulé e Barrenechea - `Soulè e Barrenechea i due cocchi di Manna`. Titola così Il Mattino, in riferimento ai due giovani talenti di proprietà della Juventus e in prestito al Frosinone..calciomercato

As - Manna sfida Giuntoli per Guido Rodríguez: l'argentino è in scadenza col Betis - Dopo l'interesse del Barcellona e negli ultimi mesi del 2023 della Juventus, spunta per il quotidiano spagnolo anche il Napoli. Il nuovo ds Manna ha messo il classe '94 nella sua lista di obiettivi ...tuttonapoli

AS - Il Napoli punta il Campione del Mondo Rodriguez, può arrivare a parametro zero - Il Napoli ha messo nel mirino il centrocampista del Betis Siviglia Guido Rodriguez, il 30 giugno scade il contratto con il club spagnolo.areanapoli