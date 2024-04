Mastella | “Calenda come Tolomeo | crede che tutto giri attorno a lui”

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024): “chea lui, ma il suo complesso di superiorità è fasullo” Benevento, 12 aprile 2024 – “Continuo a registrare, da parte di Carlo, un citazionismo smodato e bislacco nei miei confronti. L’ultima, nella sua intervista al quotidiano “La Repubblica”, è che Emma Bonino avrebbe preferito me al professor Cottarelli. Quandonon infanga le persone,ha fatto con me associandomi vergognosamente alla cultura della mafia e beccandosi per questo una querela per la quale auspico rinunci all’immunità parlamentare, diceha fatto in questo caso grossolane fesserie politiche. Dove sarebbe e da dove deriverebbe ...