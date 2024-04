Dove sono le “femministe coloniali”? Falastine Saleh chiede al femminismo bianco supporto per le donne palestinesi

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 12 aprile 2024) La situazione nella striscia di Gaza si fa ogni giorno più drammatica, con i civili che, come spesso accade, pagano sempre il prezzo più alto; secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite, solo fra i bambini ci sarebbero stati 12.300 morti tra il 7 ottobre, giorno in cui il conflitto israelo-palestinese si è riacceso, e il 29 febbraio, un numero più alto di quello di minori rimasti uccisi in tutte le guerre negli ultimi quattro anni. Anche lefra le vittime più colpite: se non uccise, vengono violentate, abusate, visto che lo stupro di guerra è da sempre una delle armi più feroci utilizzate per colpire il nemico. Per sollevare l’attenzione sulla condizione dellela femminista, scrittrice e sostenitrice del BDS, il movimento palestinese ...