Dichiarazione dei redditi | cosa si può detrarre o dedurre

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – Con la presentazione delladeiannuale, oltre al conguaglio delle imposte dovute, il contribuente ha la possibilità di abbassare l'Irpef portando in detrazione o in deduzione le spese che ha sostenuto nell’anno di imposta di riferimento. Con il 730/2024 o con il modello, si vanno a conguagliare ie le imposte relative al 2023 e dal reddito imponibile o dall’imposta è possibile scalare detrazioni e deduzioni. Si tratta di due modi per abbattere l’Irpef che operano in maniera del tutto diversa, anche se alla fine l’obiettivo che si ottiene è lo stesso, ovvero pagare un’Irpef inferiore. Le detrazioni vanno ad agire sull’imposta già definita e calcolata sul reddito imponibile (dato dal reddito complessivo a cui sono state sottratte le spese deducibili). La detrazione ...