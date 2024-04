Liverpool-Atalanta | Klopp si inchina a Gasperini | “Pressing a tutto campo e disciplina tattica | complimenti”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) “Congratulazioni all’per il bel lavoro, ha giocato molto bene. Ha avuto grandenel difendersi e nel, vincendo i contrasti”. Così Jurgendopo il 3-0 dei bergamaschi ai danni del suo: “Sono responsabile in prima persona di questa sconfitta, ma rivendico di aver preso le decisioni giuste. Era da tempo che non scendevamo a un punto così basso – dice il tecnico dei Reds -. Non è il momento di parlare delle nostre possibilità di passare il turno, non sono dell’umore adatto: prima pensiamo al Crystal Palace, ma certo si può giocare meglio”. “Il gol che abbiamo segnato in fuorigioco con Salah su assist di Robertson è l’esempio di come avremmo dovuto giocare e servire gli attaccanti – prosegue ...