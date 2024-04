“Non le piaceva la morte” – Doris Day non ha avuto nessun funerale | commemorazione e tomba dopo la sua morte

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 8 aprile 2024) Sono passati cinque anni da quando abbiamo perso la leggendaria attrice e cantanteDay, scomparsa all’età di 97 anniessere diventata una delle più grandi star dell’età d’oro di Hollywood. Oltre a essere apparsa in quasi 30 film, ha pubblicato più di 650 canzoni tra il 1947 e il 1967 e ha ricevuto molti premi per la sua dedizione alla musica e al cinema, tra cui la Medaglia presidenziale della libertà. L’amatissima attrice e cantante è morta nel 2019, ma di recente un amico intimo ha rivelato che non voleva un, un monumento commemorativo o un segno sulla. Ma perché? Scopriamolo. L’attrice americanaDay, 1965 circa. (Foto di Silver Screen Collection/Getty Images)Ci sono tanti motivi per amareDay: il suo talento, il suo amore per gli ...