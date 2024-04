La psicologa infantile | Genitori | fate gli adulti Avanti così cresceranno solo figlie fragili e infelici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Bambine ossessionate dai rituali di bellezza come nemmeno Cleopatra. Emanuela Calandri (foto sotto), professoressa associata in psicologia dello sviluppo e dell’educazione all’Università di Torino, non si era ancora imbattuta nelle Sephora Kids. Professoressa, il fenomeno la preoccupa? "Mi preoccupa la creatura che a 8 anni usa il retinolo senza averne bisogno, ma ancora di più la donna che diventerà a diciotto. Per controllare il corpo non le basterà più una crema, vorrà che il chirurgo plastico le rifaccia il naso". Controllo del corpo, dei suoi cambiamenti. Quindi del tempo.giovani e già terrorizzate dall’invecchiamento? "Non tutte. E non per colpa loro. Un genitore che si angoscia per una ruga o si massacra di allenamenti consegna un modello. E il modello della perfezione è quello che amplificano i social. Se il main stream deve essere bello, giovane e ...